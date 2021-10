„Captain Kirk“ Shatner wieder auf der Erde

Die „Star Trek“-Ikone William Shatner ist erstmals wirklich ins All geflogen. Der 90 Jahre alte kanadische Schauspieler unternahm am Mittwoch an Bord einer „New Shepard“-Raumkapsel der Firma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos einen rund zehnminütigen All-Ausflug. Shatner, der vor allem mit seiner Rolle als „Captain Kirk“ auf dem „Raumschiff Enterprise“ berühmt wurde, ist damit nun der älteste jemals ins All gereiste Mensch der Raumfahrt-Geschichte.