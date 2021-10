Polizei nennt noch keine Opferzahl für Tat in Kongsberg

Nach der Gewalttat in Norwegen nennt die Polizei zunächst weiter keine genaue Opferzahl. Es habe mehrere Tote und mehrere Verletzte gegeben, wiederholte der zuständige Polizeichef Øyvind Aas am späten Mittwochabend vor Reportern in Kongsberg, wo sich die Tat am frühen Abend ereignet hatte. Die Zeitung „Verdens Gang“ hatte zuvor unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, mindestens vier Menschen seien getötet worden.