Panzergürtelschweif-Jungtiere im Tiergarten Schönbrunn

Im Wiener Tiergarten Schönbrunn gibt es wieder Baby-Neuigkeiten: Die südafrikanischen Mini-Drachen, die Panzergürtelschweife, haben Nachwuchs bekommen. „In Europa gibt es derzeit nur fünf Zoos, in denen Panzergürtelschweife leben. Dass die Nachzucht gelingt, ist etwas ganz Besonderes“, freute sich Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck am Donnerstag in einer Aussendung.