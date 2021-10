Mindestens 22 Tote bei Brand in Hochhaus in Taiwan

Bei einem Brand in einem Hochhaus in der südtaiwanischen Hafenstadt Kaohsiung sind am Donnerstag nach Medienberichten mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen, da viele Bewohner in den oberen Stockwerken eingeschlossen worden waren, hieß es. Die Zeitung „Apple Daily“ berichtete von 22 Toten, während die Stadtregierung zunächst nur von 15 Menschen „ohne Lebenszeichen“ und einem bestätigten Toten gesprochen hatte.