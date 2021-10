Anti-Korruptionsvolksbegehren drängt auf Reformen

Die Initiatoren des Anti-Korruptionsvolksbegehrens hoffen nach dem Wechsel im Kanzleramt auf Reformen und einen Neustart. „Wir sind davon überzeugt, dass Transparenz und Antikorruption ein nationales Ziel für 2022 sein muss“, sagte der frühere Leiter der internationalen Antikorruptionsakademie, Martin Kreutner, am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Man sei bei im Regierungsprogramm verankerten Vorhaben massiv säumig, so der ehemalige VP-Justizsprecher Michael Ikrath.

Ikrath machte kein Hehl daraus, dass er sich immer als „Vertreter der schwarzen ÖVP“ gefühlt hat. Er geht davon aus, dass in seiner Partei nun ein Neustart erfolgt und damit ein Paradigmenwechsel eingeleitet werde. Der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) spreche von einer „handlungsfähigen Regierung“, erinnerte Ikrath - „wir werden ihn an diesen Worten, aber auch Taten messen“.

„Wenn wir es nicht jetzt schaffen, wann dann“, appellierte auch Kreutner. In der Justiz gelte „Gewaltenteilung, keine Zurufe“, sprach er auch die Attacken der ÖVP auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) an und in Richtung Medien meinte er: „Mich verwundert es ein bisschen, wie man zur Tagesordnung übergegangen ist in manchen Redaktionen dieses Landes.“ Auch dort würde er sich Initiativen erwarten.