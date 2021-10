Seniorin in Südfrankreich geköpft

Im Süden Frankreichs ist eine 77-Jährige enthauptet worden. Sicherheitskräfte fanden die Leiche der Frau in ihrer Wohnung in Agde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ihr Sohn hatte die Behörden alarmiert, da er sie trotz des sonst üblichen täglichen Kontakts nicht erreichen konnte. In der Wohnung in der Küstenstadt fanden die Beamten Kampfspuren. Hinweise auf einen Einbruch habe es nicht gegeben, hieß es. Die genauen Umstände der Tat sind unklar.