Ludwig sieht kein Problem in rot-blauen Gesprächen

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist am Donnerstag in der Diskussion um ein Treffen von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner mit FPÖ-Chef Herbert Kickl wegen der Regierungskrise am vergangenen Wochenende um Beruhigung bemüht gewesen. „Es hat auf parlamentarischer Ebene Gespräche gegeben, um zu überlegenen, wie man aus dieser Krise herauskommt“, sagte er am Rande eines Medientermins. Dazu habe Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) alle Oppositionsparteien eingeladen, betonte er.