Pedri bis 2026 bei Barca - Ausstiegsklausel bei 1 Mrd. Euro

In seiner Debütsaison kam der Mittelfeldspieler auf 53 Einsätze. Für Spanien spielte Pedri dann bei der EM (Halbfinale) und danach auch bei Olympia in Tokio (Finale). In Summe kam der Teenager dadurch auf 74 Partien bis Spätsommer. In der laufenden Saison plagen ihn nun Blessuren.