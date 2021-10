29 EU-Abgeordnete verdoppeln dank Nebenjobs Gehalt

Verglichen mit Sikorski kommen Winzig mit mindestens 36.036 bis maximal 180.000 Euro und Wiener mit knapp über 30.000 bis maximal fast 156.000 auf eine weitaus geringere Summe. Die NGO kritisiert, dass 15 Prozent der zuverdienenden Abgeordneten in ihren Erklärungen nur vage bis allgemeine Angaben zum Nebeneinkommen machen, angefangen von „Freiberufler“ bis zum „Rechtsanwalt im Ruhestand“. Die Ergebnisse würden einmal mehr die Häufigkeit von Mehrfachbeschäftigungen (auf Englisch: „Moonlightning“) unter den gewählten Mitgliedern in Brüssel aufzeigen.

Die NGO hob hervor, dass „Moonlighting“ als solches zwar nicht illegal ist, aber für potenzielle oder reale Interessenskonflikte sorgen könne. Ein besonderes Risiko haftet naturgemäß Tätigkeiten an, die hohe Einnahmen generieren, die mit in der EU registrierten Lobbyorganisationen verbunden sind, oder die nach Beginn der Amtszeit des Europaabgeordneten begonnen haben. Transparency International EU hob hervor, dass vonseiten der Parlamentspräsidenten seit 2014 keine Sanktionen wegen Verstößen gegen den entsprechenden Verhaltenskodex verhängt wurden, selbst in den 25 Fällen, in denen ein solcher klar vorgelegen sei.