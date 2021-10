Vermisster Pinguin des Zoos Salzburg nach vier Tagen zurück

Vier Tage lang war ein junger Brillenpinguin des Zoos Salzburg vermisst worden. Am Donnerstag ist er nicht weit vom Tiergarten entfernt nahe des Schlosses Hellbrunn am Fürstenweg wieder aufgetaucht. Eine Tierpflegerin konnte das knapp drei Monate alte Tier einfangen. Nun sitzt es wieder bei seinen Eltern in der Bruthöhle. Der Brillenpinguin hat ein wenig an Gewicht verloren, ansonsten ist er gesund, freute sich Zoo-Geschäftsführerin Sabine Grebner in einer Aussendung.