Neuer Außenminister Linhart setzt Besuch in Sarajevo fort

Österreichs neuer Außenminister Michael Linhart (ÖVP) setzt am Freitag seinen Besuch in Sarajevo fort. Linhart wird in der bosnischen Hauptstadt mit Außenministerin Bisera Turković, dem dreiköpfigen Staatspräsidium von Bosnien-Herzegowina sowie dem EUFOR-Kommandanten, dem österreichischen Generalmajor Alexander Platzer, zusammenkommen. Im Fokus steht das Engagement Österreichs für die EU-Erweiterung am Westbalkan, die Linhart im Vorfeld als „Herzensanliegen“ bezeichnete.