Seenotretter mit rund 60 Menschen an Bord dürfen in Sizilien anlegen

Nach tagelangem Warten auf dem Mittelmeer hat das Schiff der privaten Seenotretter-Organisation ResQ mit knapp 60 Bootsmigranten an Bord in Sizilien angelegt. Die „ResQ People“ habe im Hafen von Pozzallo festgemacht, schrieb die italienische Organisation am Freitag auf Twitter. Die Geretteten sollen demnach dort von Bord gehen und müssen einen Corona-Test machen.