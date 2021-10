Kein konkreter Terrorverdacht gegen Schützen in Norwegen

Der Mann, der fünf Menschen getötet haben soll, muss jedenfalls für vier Wochen in Untersuchungshaft. Die ersten zwei Wochen muss er isoliert verbringen, entschied das Gericht in Buskerud. Außerdem verhängte das Gericht ein Besuchs-, Medien- und Briefverbot. Aufgrund seines Gesundheitszustandes sei er aber nicht im Gefängnis, sondern in einer geschlossen medizinischen Einrichtung untergebracht, so die Polizei. Mindestens zwei Rechtspsychiater sollen nun beurteilen, ob der Mann zurechnungsfähig ist.