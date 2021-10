Lava ergießt sich wie „Tsunami“ aus Vulkan auf La Palma

Der Lavafluss aus dem Vulkan auf der Kanaren-Insel La Palma ist am Freitag heftiger und wesentlich schneller geworden. Das vulkanologische Institut der Kanaren, Involcan, sprach angesichts beeindruckender Videoaufnahmen in einem Tweet sogar von einem „Lava-Tsunami“. Der Geologe José Mangas, Professor an der Universität Las Palmas de Gran Canaria, betonte jedoch, dieses Bild sei etwas schief.