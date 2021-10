Kurz-Chats widersprechen laut ÖVP-Ethikrat Verhaltenskodex

Der Ethikrat der ÖVP kritisiert die in den Chats bekannt gewordenen Aussagen von Parteiobmann und Alt-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Das Gremium unter der Leitung der früheren steirischen Landeshauptfrau Waltraut Klasnic „stellt fest, dass die Wortwahl und der mangelnde Respekt in einigen der an die Öffentlichkeit gelangten Chats völlig unangemessen und abzulehnen ist und dem Verhaltenskodex widerspricht, auch wenn es sich nicht um öffentlich getätigte Äußerungen handelt“.

„Der Ethikrat nimmt die dafür erfolgte Entschuldigung zur Kenntnis“, heißt es in der Erklärung. Kurz hatte zuletzt gesagt, dass er manche Formulierungen so nicht mehr verwenden würde und sie „bedauert“. Der Ethikrat erwartet, „dass ein derartiger Umgangston künftig nicht nur unterlassen wird, sondern dass vielmehr ein respektvoller Umgangston auch in der privaten Kommunikation von Funktionsträgerinnen gepflogen wird“.

Unterdessen meldete sich am Freitag mit Tirols schwarzem Arbeiterkammerpräsidenten Erwin Zangerl einmal mehr ein scharfer Kritiker der türkisen Politik unter Sebastian Kurz zu Wort. Er forderte eine „lückenlos Aufarbeitung“ durch den ÖVP-Ethikrat in einigen für ihn zentralen Fragen. „Wer war an dem Putsch innerhalb der ÖVP beteiligt? Wer hat das „Projekt Ballhausplatz“ finanziert und sich durch Kurz‘ Sprung an die Staatsspitze Vorteile erhofft - und später eingefordert? Wie hoch ist der Schaden, den die Nichtabschaffung der Kalten Progression sowie die fehlende flächendeckende Kinderbetreuung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verursacht hat?“, will Zangerl in einer Aussendung geklärt wissen. Schließlich sei „durch diejenigen, die den Putsch in der ÖVP verursacht haben“, das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler in die Politik zutiefst erschüttert worden. „Außerdem hat die Vorgehensweise dieser Gruppe die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Milliarden gekostet“, meinte der Tiroler AK-Chef.