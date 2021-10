Auto raste in Lkw und schob diesen in Wiener Schanigarten

Die Neubaugasse in Wien-Neubau war Freitagmittag Schauplatz eines spektakulären Verkehrsunfalls: Ein Pkw raste offenbar mit weit überhöhter Geschwindigkeit in einen geparkten Klein-Lkw und schob diesen in den Schanigarten eines Lokals. Dabei wurden ein junger Mann sowie eine ältere Frau schwer sowie eine Passantin und der 77-Jährige Lenker leicht verletzt, berichteten Polizei und Berufsrettung.

Die Wiener Berufsrettung war kurz nach 12.00 Uhr mit nicht weniger als zwölf Rettungsteams im Einsatz. Ein 28-Jähriger sowie eine 66-Jährige, die von dem Lkw bzw. dem Pkw erfasst wurden, wurden mit vermutlich nicht lebensgefährlichen, aber schweren Verletzungen in den Schockraum eines Spitals gebracht. Eine 71-Jährige kam mit leichten Blessuren ebenfalls ins Spital. Der Pkw-Fahrer wurde nach der Erstversorgung in häusliche Pflege entlassen, so Corina Had, Sprecherin der Berufsrettung.