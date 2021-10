Norwegens Ministerpräsident besucht Kongsberg nach Gewalttat

Der neue Ministerpräsident Norwegens, Jonas Gahr Støre, hat an seinem zweiten Tag im Amt die Stadt Kongsberg besucht. Am Mittwoch hatte hier ein Mann mit Pfeil und Bogen und anderen Waffen fünf Menschen getötet. Støre und Justizministerin Emilie Enger Mehl legten auf dem Platz vor dem Supermarkt, wo sich ein Teil des Dramas abspielte, Blumen nieder.

Støre sagte, dass die Menschen im ganzen Land stark geprägt seien von dem schrecklichen Ereignis, bei dem so viele Leben brutal und sinnlos verloren gegangen sein. „Wir müssen zusammenstehen und füreinander da sein, wenn wir wie heute hier in Kongsberg in eine Krise geraten“, sagte Støre, „aber auch um vorzubeugen, dass so etwas wieder geschieht.“