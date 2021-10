Roswitha Stadlober wie erwartet zur ÖSV-Präsidentin gewählt

Roswitha Stadlober ist die neue Präsidentin des Österreichischen Skiverbands (ÖSV). Die 58-jährige Salzburgerin ist am Freitag bei der außerordentlichen Länderkonferenz in Anif einstimmig für die Funktionsperiode 2021 bis 2024 gewählt worden. Die Konferenz der Länderpräsidenten hatte sich nach dem überraschenden Rücktritt von Karl Schmidhofer am Mittwoch auf Stadlober geeinigt, die seit 30. September das Amt interimistisch innehatte.