Van der Bellen lädt zur Corona-Impfung in die Hofburg

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lädt am Nationalfeiertag in die Hofburg zur Corona-Impfung. „Holen Sie sich Ihren Piks in der schönsten Impfstraße Österreichs, im Marmorsaal der Hofburg. Und anschließend lade ich Sie ein, durch die Präsidentschaftskanzlei zu flanieren“, wirbt das Staatsoberhaupt in einem Video auf Youtube: „Wir machen die Hofburg heuer zur Impfburg!“