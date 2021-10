Zwillingsschwestern in Italien feierten Rekord-Geburtstag

Zwillingsschwestern aus dem norditalienischen Castelverto, Elsa und Fernanda Tassi, haben am Samstag ihren 103. Geburtstag gefeiert. Sie sind damit die am längsten lebenden Zwillinge Italiens. Wie Lokalzeitungen berichteten, wurden die beiden Frauen 1918, nur wenige Wochen nach Ende des Ersten Weltkriegs, in der Ortschaft San Giuliano di Castelvetro geboren.