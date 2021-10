CDU-Chef Laschet übernimmt Verantwortung für Wahl-Debakel

CDU-Chef Armin Laschet hat die alleinige Verantwortung für das miserable Abschneiden der Union bei der deutschen Bundestagswahl übernommen. „Wir haben ein bitteres Ergebnis erzielt“, sagte er am Samstag beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) im nordrhein-westfälischen Münster. „Nichts lässt sich schön reden. Die Verantwortung trage ich als Vorsitzender und Kanzlerkandidat“, erklärte Laschet. „Den Wahlkampf, die Kampagne habe ich zu verantworten und sonst niemand.“

Weiters warnte Laschet die Union davor, in der Opposition „schrill“ zu werden. Die Union könne sich wie 1998 auch nach der schweren Niederlage wieder schnell erholen, wenn sie sich richtig aufstelle. Angesichts einer wahrscheinlichen Oppositionsrolle im Bund und mehreren anstehenden Landtagswahlen mahnte er zudem mehr Konsens an. „Wir müssen wieder zusammenstehen.“ Es solle gegen den politischen Gegner gehen und „nicht gegeneinander in der Unionsfamilie“.