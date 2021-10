„Lucy in the sky!“: Sonde zu Jupiter-Asteroiden unterwegs

Mit der NASA-Sonde „Lucy“ ist erstmals ein Flugkörper zu den Asteroiden des Planeten Jupiter aufgebrochen. Mithilfe einer „Atlas V“-Rakete startete „Lucy“ am Samstag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte. Kurz danach twitterte die NASA in Anlehnung an einen Beatles-Song: „Lucy in the sky!“ Die Mission ist auf zwölf Jahre angelegt, insgesamt soll „Lucy“ rund 6,5 Milliarden Kilometer zurücklegen.