Sprickler-Falschlunger Parteichefin der SPÖ Vorarlberg

Die 65-jährige Allgemeinmedizinerin Gabriele Sprickler-Falschlunger (65) ist am Samstag beim 44. ordentlichen Parteitag der SPÖ Vorarlberg nach dreijähriger Unterbrechung zum zweiten Mal zur Parteichefin der SPÖ Vorarlberg gewählt worden. Sie erhielt 115 von 162 Stimmen der Delegierten (70,99 Prozent Stimmenanteil). Damit überflügelte sie Klubobmann Thomas Hopfner (33 Stimmen) und die auch in der Partei eher unbekannte Angelika Mayr (14 Stimmen) klar.

Das Antreten Sprickler-Falschlungers, die dem 42-jährigen Martin Staudinger nachfolgt, war durch eine entsprechende Abstimmung beim Parteitag möglich geworden. Sie hatte erst am vergangenen Montag bekannt gegeben, kandidieren zu wollen. 140 der 162 Delegierten hießen die Bewerbung der 65-Jährigen gut, erforderlich war eine Zweidrittelmehrheit. Sprickler-Falschlunger hat die Partei bereits zwischen 2016 und 2018 geführt, ihre primäre Aufgabe war damals wie heute, innerparteiliche Konflikte auszuräumen und Gräben zuzuschütten.

Sie habe sich zur Kandidatur entschieden, „weil ich einfach wollte, dass die Streitereien aufhören und wir uns den Inhalten zuwenden“, sagte sie in ihrer Bewerbungsrede. Die medial ausgetragenen Streitereien bedeuteten den Tod der Partei. „Ich sage jetzt ein Wort und das meine ich ganz ernst: Freundschaft!“, beendete sie ihre Ansprache. Inhaltlich hatte sie insbesondere auf die türkise Partei gezielt. Sie zitierte das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, der von einem „mafiösen Kurz-System“ berichtete. Sollte es zu ähnlichen Vorkommnissen in der SPÖ Vorarlberg kommen, „wünsche ich mir von jedem, dass er aufsteht“, betonte die 65-Jährige.

Zwei Bewerber - Robert Bedjanic und Alp Sanlialp - zogen ihre Kandidatur zurück, nachdem das Antreten von Sprickler-Falschlunger gesichert war. In weiterer Folge gaben sie eine Wahlempfehlung für Sprickler-Falschlunger ab. Auch die Parteiorganisationen von Dornbirn und Götzis sprachen noch vor der Wahl Sprickler-Falschlunger ihr Vertrauen aus. Gebhard Greber (Dornbirn) bezeichnete sie als „Grande Dame der SPÖ in Vorarlberg“ und richtete ihr aus: „Viel Spaß beim Zusammenführen von Männern im besten Alter.“

Schon zu Beginn des Parteitags hatten mehrere - auch prominente - Parteimitglieder ihre Enttäuschung und ihren Zorn über den Zustand der Partei in den vergangenen Wochen geäußert. Mario Leiter (Bludenz) und Greber (Dornbirn) mahnten zu Einigkeit. Auch der nunmehrige Ex-Parteichef Staudinger („Es ist nicht einfach, im Land Sozialdemokrat zu sein“) hatte Geschlossenheit in der Partei als das „Um und Auf“ bezeichnet. In letzter Zeit habe man der Öffentlichkeit „das Gefühl vermittelt, dass es nicht gut läuft, gelinde gesagt“.

In den vergangenen Wochen und Monaten war es in der SPÖ Vorarlberg zu schweren Zerwürfnissen gekommen, die in der sogenannten „Abhöraffäre“ gipfelten. Auslöser dafür war die Festlegung Staudingers, dass Hopfner sein Nachfolger an der Parteispitze werden sollte. Heftiger Gegenwind dafür kam insbesondere aus Bregenz und Bludenz. Ein telefonischer Streit Hopfners mit dem Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch - dem SPÖ-Chef zwischen 2007 und 2016 - soll ohne dessen Wissen von einer weiteren Person aufgezeichnet oder mitgefilmt worden sein, möglicherweise auch weitergeleitet. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen.