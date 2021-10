Liverpool schlägt Watford 5:0, Chelsea siegt glücklich

Liverpool bleibt in der englischen Premier League nach acht Runden ungeschlagen. Durch ein Triple von Brasiliens Teamkicker Roberto Firmino gewannen die Reds am Samstag bei Watford von Ersatzgoalie Daniel Bachmann mit 5:0 (2:0) und wahrten mit 18 Zählern den Ein-Punkt-Rückstand auf Leader Chelsea, der bei Brentford glücklich 1:0 (1:0) siegte. Der Aufsteiger besaß zahlreiche Top-Chancen, verzweifelte aber an Chelsea-Keeper Edouard Mendy. Ben Chilwell traf für die Blues (45.).