Spitzenduo der Wiener Grünen mit 83,6 Prozent gewählt

Bei der Landesversammlung der Wiener Grünen sind am Samstag die nicht amtsführende Stadträtin Judith Pühringer und Peter Kraus zu neuen Parteiobleuten gewählt worden - mit einer Zustimmung von 83,6 Prozent. Sie erhielten 168 von 201 abgegebenen gültigen Stimmen. Angetreten waren sie gemeinsam als Spitzenduo. Gegenkandidaturen gab es nicht.

Als sich die Wiener SPÖ nach der Wahl 2020 für eine Koalition mit den NEOS und gegen die Grünen entschied, erhielt Hebein keinen Posten im Klub. Verärgert legte sie Mandat und Parteivorsitz zurück. Die Voraussetzungen dafür, dass künftig ein aus zwei Personen bestehendes Team an der Spitze stehen darf, wurden vor wenigen Wochen mittels Statutenänderung geschaffen.

Kraus beklagte, dass „Rot und Rosarot“ die Stadt völlig im Stich lassen würden, trotz der drohenden Klimakrise. Diesbezügliche Visionen suche man vergeblich. Stattdessen werde etwa aus der Donaustadt nun die „Betonaustadt“, warnte er. Die SPÖ könne es nicht mehr erwarten, neue Autobahnen durch das Naturschutzgebiet oder durch die Stadt zu „fräsen“. Pühringer bekrittelte auch den „Bruch des Bildungsversprechens“, also die neue, von den Grünen heftig kritisierte Lehrer-Planpostenreform. „Wir sehen ganz klar, es braucht uns Grüne“, konstatierte sie.

Pühringer und Kraus kündigten auch ein grünes „Grundsatzprogramm“ an, wobei der Auftakt für den entsprechenden Prozess noch bei der Landesversammlung fiel. Bedeckt hielten sie sich in Sachen Spitzenkandidatur für die nächste Wien-Wahl, die plangemäß 2025 ansteht. „Wir sind eine Partei, die wählt das“, gab Kraus zu bedenken. Man werde sich das, so bald sich die Frage stelle, nicht im Hinterzimmer ausmachen. Jedenfalls stehe dabei nur ein Leitgedanke im Vordergrund, nämlich welche Personalentscheidung die beste für die Grünen sei.