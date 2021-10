Goscinny-Tochter entdeckte unbekannten „Asterix“-Entwurf

Die Tochter von „Asterix“-Schöpfer René Goscinny hat bei der Durchsicht von Dokumenten einen unbekannten Textentwurf ihres Vaters entdeckt. Anne Goscinny hält die Veröffentlichung von „Asterix im Zirkus“, so der Arbeitstitel, für möglich, wie der „Spiegel“ berichtete. Es handle sich um „zwanzig Seiten, ein halbes Album“. Demnach habe ihr Vater kurz vor seinem Tod 1977 daran gearbeitet. Eine mögliche Vollendung und Veröffentlichung bezeichnete sie als „wunderbares Abenteuer“.

Sie wolle das Vorhaben eines Tages gemeinsam mit dem Verlag Hachette Livre angehen. Allerdings sei das Projekt auch „sehr kompliziert“, zitierte sie der „Spiegel“. „Da müssen sehr viele Leute an einem Tisch sitzen, in die Geschichte eintauchen, seine Stimme wiederfinden. Es ist wie ein Gemälde von Goya, in dem es ein Loch gibt.“