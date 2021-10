FDP-Entscheid zu Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen

Drei Wochen nach der Bundestagswahl rüsten sich SPD, Grüne und Liberale für Koalitionsverhandlungen. Als letzte der drei Parteien will am Montag die FDP über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen für eine neue deutsche Regierung entscheiden. Die Bundesvorstandssitzung der FDP findet um 12.00 Uhr statt, gegen 15.00 Uhr will man die Entscheidung verlautbaren. Die beiden anderen Parteien haben bereits zugestimmt.