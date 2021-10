Norrie und Badosa Masters-Sieger in Indian Wells

Im letzten Satz nahm sie Asarenka zum 5:5 den Service ab, um im Match zu bleiben und schließlich als erste Spanierin überhaupt das bedeutende Turnier, das normalerweise im März stattfindet, zu gewinnen. In der Weltrangliste machte die in New York geborene Badosa, die in den letzten Tagen vier Top-20-Spielerinnen geschlagen hatte, 14 Plätze gut und steht nun im 13. Rang. Vor Indian Wells hatte sie im Mai in Belgrad triumphiert.