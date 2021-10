Schallenberg trifft Opposition

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Montag seine angekündigten Gespräche mit den Chefinnen der Parlamentsparteien gestartet. Als erste an der Reihe waren SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner und NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger. Schallenberg betonte im Anschluss via Twitter einmal mehr, dass seine Hand ausgestreckt sei. Dazu gehöre auch „der konstruktive und offene Austausch mit der Opposition“.