Van der Bellen gratulierte Greenpeace zum 50. Geburtstag

Anlässlich des 50. Geburtstags der Umwelt-NGO Greenpeace hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen der Organisation bei einem persönlichen Termin am Montag in der Hofburg gratuliert. Das Staatsoberhaupt lobte Greenpeace als „Meilenstein der Umweltbewegung“. „Es sind große Erfolge gelungen, doch die Arbeit ist nicht weniger geworden“, so der Bundespräsident.