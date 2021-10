Ex-US-Außenminister Colin Powell an Covid-19 gestorben

Der frühere US-Außenminister Colin Powell (2001-05) ist tot. Laut einem Eintrag auf seiner Facebook-Seite starb er im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. In der Mitteilung war von Komplikationen wegen der Infektion die Rede. Der Republikaner Powell war u.a. auch General und gehörte den Vereinigten Stabschefs (Joint Chiefs of Staff/JCS), einem wichtigen Beratungsgremium, des Präsidenten und des Verteidigungsministers in Militärangelegenheiten an.