Zwei Australier überleben ohne Verpflegung im Outback

Zwei junge Australier haben nach einer Autopanne tagelang ohne Wasser und Verpflegung im Outback überlebt. Ein 21-Jähriger und sein 14-jähriger Begleiter waren nach Polizeiangaben am vergangenen Dienstag als vermisst gemeldet worden, nachdem sie von einem Wochenendausflug in die entlegene Region von Arlparra im Northern Territory nicht in ihre Heimatgemeinde Hermannsburg zurückgekehrt waren. Die großangelegte Suche der Behörden - auch aus der Luft - führte zu einem Happy End.