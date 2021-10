Anschlag auf Markt in Nigeria - Mindestens 30 Tote

Unbekannte Täter haben bei einem Anschlag auf einen Marktplatz im Norden Nigerias mindestens 30 Menschen getötet. Die Angreifer hätten am Sonntagabend wahllos in die Menschenmenge auf dem Markt von Goronyo im Teilstaat Sokoto geschossen, sagte der Gouverneur von Sokoto, Aminu Tambuwal, am Montag. Augenzeugen berichteten von bis zu 60 Toten. Keine Gruppe reklamierte den Anschlag bisher für sich.