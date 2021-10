Äthiopische Armee bombardierte offenbar Zivilisten in Tigray

Die äthiopische Armee hat nach Angaben der Milizen der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) am Montag Luftangriffe auf Zivilisten in Tigrays Regionalhauptstadt Mekelle durchgeführt. Mindestens drei Menschen seien bei den Bombardierungen gestorben, Dutzende seien verletzt worden. Die äthiopische Luftwaffe teilte am Montagabend mit, sie habe „Kommunikationsmasten und -ausrüstung“ angegriffen. Es habe „äußerste Sorgfalt gegeben, zivile Opfer zu vermeiden“, hieß es.

„Die Luftwaffe von (Ministerpräsident) Abiy Ahmed schickte ihren Bomber, um zivile Ziele in und außerhalb von Mekelle anzugreifen. Montag ist Markttag in Mekelle & die Absicht ist nur allzu greifbar“, teilte TPLF-Sprecher Getachew Reda über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Ein weiteres Ziel sei das Planet Hotel gewesen, wo zahlreiche humanitäre Organisation bis vor kurzem ihre Mitarbeiter untergebracht hätten, so Reda.