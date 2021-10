Erneuter Prozess gegen frühere Sekretärin im KZ Stutthof

In einem zweiten Anlauf soll am Dienstag um 10.00 Uhr der Prozess gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin vor dem Landgericht Itzehoe im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein beginnen. Der 96-jährigen Irmgard F. wird Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen im Konzentrationslager Stutthof zur Last gelegt. Zum eigentlichen Prozessbeginn am 30. September war die Angeklagte nicht erschienen. Sie war nach Angaben des Gerichts untergetaucht.