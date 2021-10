Vorlass von Streeruwitz nun in der Nationalbibliothek

Die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) hat den Vorlass von Schriftstellerin Marlene Streeruwitz erworben. In rund 120 Archivboxen findet sich das gesamte bisherige schriftstellerische wie publizistische Schaffen der vielfach ausgezeichneten Autorin, wurde am Dienstag in einer Aussendung mitgeteilt. Streeruwitz hat mit ihrem vielseitigen Werk „als scharfe Kritikerin der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse weit über Österreich hinaus Bekanntheit erlangt“.