Teenager stahlen in Wien Auto und bauten drei Unfälle

Zwei Teenager haben in der Nacht auf Montag innerhalb kürzester Zeit eine ganze Reihe von Straftaten begangen. Nachdem sie zuerst mehrere Autos aufgebrochen hatten, fanden sie in einem davon die Reserveschlüssel und setzten den VW Passat in Betrieb. Der 14- und der 15-Jährige, der Fahrer war auch nicht nüchtern, bauten drei Unfälle und wurden von der Polizei mit Diebesgut geschnappt, teilte diese am Dienstag mit.