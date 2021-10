Schwarz-Blau II in Oberösterreich in der Zielgeraden

In Oberösterreich sind die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ auf den letzten Metern der Zielgeraden angekommen. Offenbar geht es nur mehr um Ressortzuständigkeiten. Inhaltlich ist wohl alles in trockenen Tüchern. Der FPÖ-Landesparteivorstand wird am Mittwoch über den Pakt befinden, jener der ÖVP dem Vernehmen nach ebenfalls. Die Präsentation von Schwarz-Blau II ist am Donnerstag zu erwarten.