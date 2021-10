Drei Männer wegen Silvester-Krawallen vor Gericht

In Wien müssen am Mittwoch drei Männer vor das Strafgericht, die für die Krawalle in der Silvesternacht 2020/2021 in Favoriten mitverantwortlich gewesen sein sollen. Der 19-, 21- und 22-Jährige sollen für völliges Chaos rund um den Reumannplatz gesorgt haben. So wurden Metallmistkübel mittels Knallkörper gesprengt, Schaufensterscheiben eingeschlagen und sogar versucht, die Auslage eines Juweliers zu zerstören, um an Uhren im Wert von 40.000 Euro zu kommen.