Laut WKStA-Chefin kein „Kronzeuge“ in Inseraten-Affäre

Es sei eine „völlig absurde Vorstellung“, ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin könnte bevorstehende Hausdurchsuchungen verraten, so Vrabl-Sanda zu Spekulationen, Verdächtige in der Inseratenaffäre könnten direkt aus ihrem Haus vor den Maßnahmen gewarnt worden sein. Sie zieht einen Vergleich aus dem Sport: „Ein Formel-Eins-Fahrer, der seinen Boliden vor dem Grand Prix, bei dem er unbedingt ins Ziel möchte, manipuliert am Motor oder die Reifen aufsticht, das wäre abwegig.“

Der ÖVP-Abgeordnete Andreas Hanger reagierte auf Vrabl-Sandas Aussagen unterdessen mit neuerlichen Attacken auf die WKStA. „Die ‚zufällige Häufung‘ von Ermittlungen der WKStA gegen die Volkspartei ist wohl mehr als Zufall“, wirft er Teilen der Behörde mangelnde Objektivität vor und stellt infrage, was an den an die Öffentlichkeit gekommenen privaten Chats strafrechtlich relevant sein solle. „Es geht dabei offensichtlich nur darum, Menschen öffentlich an den Pranger zu stellen.“ „Berechtigte Kritik an Missständen in Teilen einer Staatsanwaltschaft“ seien zudem nicht als Attacke gegen die gesamte Justiz zu werten, „Kritik an konkreten Verfehlungen muss in einer funktionierenden Demokratie erlaubt sein.“