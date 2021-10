„Fleckenverlauf“: Terezia Moras literarische Werkbank

Ein Tagebuch ist heute sowieso nicht einfach ein Tagebuch, sondern normalerweise ein Blog - so war es 2014 auch bei Terezia Mora. Nach kurzer Zeit entschied sie sich jedoch, den Blog für die Öffentlichkeit zu schließen, sich selbst einen siebenjährigen Dokumentationszeitraum bis zu ihrem 50. Geburtstag aufzuerlegen und ihre Notizen nach Ablauf dieser Phase in Buchform zu veröffentlichen. Sie nutzte die Aufzeichnungen, um Material zu sammeln, Zufallsbeobachtungen, Glücksmomente, Geschichten, die man ihr erzählt hat, Bild- und Gedankenfunde vom morgendlichen Heimweg, nachdem das Kind zur Schule gebracht wurde. Material, das später Eingang in Geschichten finden wird, in den Erzählband „Die Liebe unter Aliens“ und in den dritten Roman der Darius-Kopp-Serie, „Auf dem Seil“.