Hollywoodstar Matt Dillon ist Ehrengast der Viennale 2021

Die Viennale, die am morgigen Donnerstag ihre Ausgabe 2021 feierlich eröffnet, kann sich heuer im Hollywoodglanz sonnen: Matt Dillon, der zuletzt etwa in Lars von Triers „The House that Jack Built“ für Gruselschauer sorgte, kommt als Ehrengast zum Festival. Der 57-Jährige wird am 27. und 28. Oktober gemeinsam mit Regisseurin Shirin Neshat die neue, dystopische Politsatire „Land of Dreams“ präsentieren.