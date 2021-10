Rumänisches Parlament verweigert Regierungschef Vertrauen

Der designierte neue rumänische Ministerpräsident Dacian Ciolos ist bei einem Vertrauensvotum im Parlament gescheitert. Seine zentristische Minderheitsregierung erhielt bei der Abstimmung in Bukarest am Mittwoch wie erwartet keine Mehrheit. Damit hält die politische Krise in dem EU-Staat an, der derzeit besonders hart von der Coronavirus-Pandemie betroffen ist.