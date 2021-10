ÖVP OÖ erneuert ihr Regierungsteam in Schwarz-Blau-II

Die SPÖ, die - würde man einen Einrechnungsbeschluss fassen - sogar zwei Landesregierungsmitglieder gestellt hätte, muss nun noch ihre Kernkompetenz Soziales abgeben. Das Thema passe gut zu einer „christlich-sozialen Partei“ wie der ÖVP, so Stelzer. Der Grüne Landesrat Stefan Kaineder muss die Integration abgeben. Wie genau die Ressorts von SPÖ und Grünen gestaltet werden sollen, war noch nicht klar, denn Stelzer will am Nachmittag erst mit SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer und Kaineder reden.