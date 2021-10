Bub stiehlt Papst die Show bei Generalaudienz

Ein zehnjähriger Bub hat Papst Franziskus am Mittwoch bei seiner Generalaudienz im Vatikan die Show gestohlen. Das Kind bekam einen Platz an seiner Seite, nachdem er die Bühne betreten hatte. Der aus der süditalienischen Region Apulien stammende Paolo, ein Kind mit einer psychischen Behinderung, näherte sich dem Papst zu Beginn der Audienz in der großen Halle Paul VI. Für die Sicherheitsbeamten, die nicht versuchten, ihn aufzuhalten, war er kein Grund zur Sorge.