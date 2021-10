Senatoren fordern Klage gegen Bolsonaro wegen Corona-Politik

In Brasilien hat ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur Corona-Politik der Regierung schwere Vorwürfe gegen Präsident Jair Bolsonaro erhoben und eine Anklage empfohlen. Die Regierung habe fahrlässig gehandelt und „die Bevölkerung absichtlich der konkreten Gefahr einer Masseninfektion ausgesetzt“, um die Herdenimmunität zu erreichen, sagte Senator Renan Calheiros bei der Verlesung des Abschlussberichts am Mittwoch in Brasília.