In Deutsch-Brodersdorf in der Marktgemeinde Seibersdorf (Bezirk Baden) ist am späten Mittwochnachmittag eine Frau tot aufgefunden worden. Es werde ein Gewaltverbrechen vermutet, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Nach einem Täter wurde in den Abendstunden gefahndet.