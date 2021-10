Elektroschrott-Skulptur auf Tour durch deutsche Städte

Für den Aufbau einer sechs Meter hohen Skulptur aus Elektroschrott von HA Schult am Düsseldorfer Landtag beginnen am kommenden Montag die Aufbauarbeiten. Der Kölner Künstler will seinen „Wertgiganten“ ab Dienstag zeigen - nur vier Tage lang. „Die Tour zählt, nicht die Tage“, schilderte er vorab der Deutschen Presse-Agentur. Die eine Tonne schwere Skulptur war bereits in München und Hannover zu sehen und soll nach der NRW-Station in Berlin aufgebaut werden.