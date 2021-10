Haus mit Knick: Neues Munch-Museum in Oslo eröffnet

„Vergiss alles, was du über Museen gelernt hast, das hier ist etwas ganz anderes“, sagt Stein Olav Henrichsen, Direktor des neuen Munch-Museums, mit sichtlicher Freude im Gesicht. Am Freitag kann er endlich die Türen seines Museums im Osloer Zentrum öffnen, wegen Corona ein Jahr später als geplant, doch heute schaut Henrichsen nur noch nach vorn: Im neuen „Munch“ erwarte die Gäste mehr als Kunst, schwärmt er.

In dem neuen Gebäude, das majestätisch im Fjord direkt neben der spektakulären Oper von Oslo thront, gibt es Platz genug: 13 Etagen und eine Bruttofläche von 26.000 Quadratmetern. Sieben Etagen sind der Kunst vorbehalten. In welcher Reihenfolge die Besucher die elf Ausstellungssäle durchschreiten, ist nicht vorgeschrieben. „Jeder soll seinen eigenen Weg zu Munch finden“, steht im Ausstellungstext an der Wand in der dritten Etage.