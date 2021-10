Deutsche Ampel-Parteien beginnen Koalitionsverhandlungen

Fast einen Monat nach der deutschen Bundestagswahl beginnen SPD, Grüne und FDP am Donnerstagnachmittag ihre Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer gemeinsamen Regierung. Auf dem Berliner Messegelände kommen zum Auftakt die jeweils sechs Hauptverhandler mit den Leitern der Arbeitsgruppen zusammen. Die Parteien haben sich zum Ziel gesetzt, noch vor Weihnachten eine Regierung zu bilden. Es wäre die erste sogenannte Ampel-Koalition auf Bundesebene.

Im Vorfeld äußerten sich Vertreter der drei Parteien optimistisch, doch zeigten sich auch inhaltliche Differenzen. „Wir werden zeitnah und zügig durchkommen“, sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing am Donnerstag im ZDF. „Die Menschen haben Lust auf diese neue Regierung.“

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zeigte sich zuversichtlich, dass in der Regierungsarbeit sozialdemokratische Handschrift zu sehen sein werde. Im Deutschlandfunk betonte er, die drei Partner begegneten einander in inhaltlichen Diskussionen auf Augenhöhe, doch sei die SPD die stärkste Kraft. Es sei auch überhaupt nicht richtig, dass die SPD in den Sondierungen im Vergleich zur FDP wenig erreicht habe. Die SPD habe mit dem höheren Mindestlohn, mehr Wohnungsbau und einer Kindergrundsicherung sowie vielem anderen viel untergebracht.